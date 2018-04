I lotti mancanti sulla nuova Sassari-Olbia.

Tra inaugurazioni e proclami, una certezza. La Sassari-Olbia, la strada a scorrimento veloce del Nord Sardegna, è un osso duro da completare. Per il momento la data della sua aperta completa non è stata ancora spostata: entro il 2019. Ma appare improbabile che le imprese riescano a completare tutti i lavori mancanti in un anno e mezzo.

Quelli devono ancora essere realizzati sono i lotti 2, 5 e 6. Per completarli servono soldi e tempo. Il lotto numero 2 è lungo 12 chilometri e va da Ardara verso Oschiri. Costa da capitolato 151 milioni di euro e qui mancano ancora due viadotti, due ponti e due cavalcavia.

Il lotto numero 5 è lungo 10 chilometri e va da Berchidda a Monti. Anche qui sono previsti un viadotto, cinque ponti e tre cavalcavia. Costo: 60 milioni di euro. Infine, il lotto 6, anche questo è in zona Monti. Occorrono 60 milioni di euro per realizzare due cavalcavia ferroviari, un viadotto e gli svincoli per Monti e Telti.

