Aperta la diga del Liscia.

L’Ente Acque della Sardegna ha comunicato che, fino alle 21 di oggi, verranno operate manovre di rilascio delle acque in eccesso dalla diga del Liscia. L’invaso, infatti, è arrivato al livello massimo della capienza e si è reso necessario uno svuotamento programmato, per mantenerlo ai livelli di sicurezza.

È raccomandata la massima prudenza per coloro che risiedono e transitano in prossimità del fiume, in quanto potrebbero verificarsi degli allagamenti.

