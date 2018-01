Abitata fin dall’antichità, è un autentico scrigno di storie e leggende.

L’isola di Tavolara, piccolo gioiello al largo di Olbia, il “regno più piccolo del mondo”, racchiude tesori della natura e della storia da togliere il fiato. E’ di pochi giorni fa la notizia della scoperta, proprio a Tavolara, del primo insediamento etrusco della Sardegna. Ma a Tavolara non ci sono solo gli etruschi.

Anche perchè a Tavolara ci hanno messo piede popoli di ogni specie, dai punici ai romani. E moltissime sono le leggende che abitano, letteralmente, l’isola. Come quella secondo la quale in realtà Tavolara è la nave dei Feaci pietrificata da Poseidone per aver ricondotto Ulisse nella sua amata Itaca.

O la storia dei Bertoleoni: leggenda vuole infatti che nella prima metà dell’Ottocento Carlo Alberto di Savoia sia sbarcato a Tavolara e che abbia incoronato re l’unico abitante dell’isola, che faceva il pastore: Giuseppe Bertoleoni, un immigrato genovese. Quando si incontrarono, Carlo Alberto disse: “Piacere di fare la vostra conoscenza, mi chiamo Carlo Alberto e sono il re di Sardegna”. Sentendosi rispondere: “Tanto piacere, io sono il re di Tavolara”. Rientrato a casa, Carlo Alberto dichiarò ufficialmente che Tavolara non aveva mai fatto parte del Regno di Sardegna e mandò a Bertoleoni una pergamena, con tanto di sigillo reale, che riconosceva la monarchia di Tavolara. Oggi i Bertoleoni sono ancora a Tavolara, gestiscono un ristorante, e si dice che esista una loro foto anche a Buckingham Palace.

Tra i tesori dell’isola non possiamo non ricordare, poi, la famosa Grotta del papa: su una parete sono state individuate alcune pitture realizzate con ocra rossa e raffiguranti cinque figure umane, e datate tra le fasi finali del Neolitico e dell’Età del rame. E senza contare i moltissimi relitti di navi che circondano l’isola al largo di Olbia. Etruschi? Sì, certo. Ma non solo.