Evade quasi 700mila euro: scoperto dalla Guardia di finanza

Il controllo della Guardia di finanza.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Cagliari operante nel settore dei trasporti.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’iva. e dell’irap. Le attività di verifica si sono sviluppate attraverso la disamina di copiosa documentazione, al cui esito i finanzieri hanno rilevato che un ingente contributo pubblico erogato in favore dell’azienda non aveva trovato corrispondenza in contabilità, indicando quindi una situazione reddituale inferiore al reale.

Pertanto le fiamme gialle hanno contestato alla societa’ verificata elementi postivi di reddito non dichiarati per un importo complessivo pari a 673.919 euro.

