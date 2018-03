Evade dai domiciliari ma viene fermato dalla polizia durante un controllo

L’uomo è stato trovato anche senza patente.

Nei giorni scorsi, durante servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, personale di Porto Torres ha proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente è risultato essere sprovvisto di patente di guida.

Da un successivo accertamento in banca dati, sia il conducente, un 35enne sassarese, che il passeggero sono risultati gravati da precedenti di polizia ed in particolar modo l’autista è risultato essere agli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 09 alle ore 12, rimanendo comunque all’interno del Comune di Sassari.

Pertanto il predetto è stato segnalato in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura alternativa della detenzione domiciliare. Inoltre è stata contestata la violazione di guida senza patente ex art.180 del C.d.S.

(Visited 56 times, 10 visits today)