Un’evasione di oltre 200mila euro scoperta dalla Guardia di finanza

Il controllo delle Fiamme gialle.

Nell’ambito della quotidiana attività di servizio a tutela delle entrate dello Stato, i finanzieri della tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax hanno individuato un altro caso di azienda “evasore totale” che per due anni non ha dichiarato nulla al fisco.

L’esito dell’attività ispettiva, fondata sull’analisi della documentazione contabile rinvenuta durante l’avvio delle operazioni nonché dei bonifici bancari a favore della verificata, ha consentito di constatare la sottrazione al fisco di ricavi per 230mila euro, un’evasione iva per circa 50mila euro e violazioni in materia di iva comunitaria.

L’azione delle Fiamme gialle ogliastrine, rientrante in un più ampio piano di contrasto all’evasione fiscale del comando provinciale della Guardia di finanza di Nuoro, è stata mirata ad arginare, attraverso l’utilizzo di diversi e evoluti strumenti di indagine, forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale distorsivi dell’economia del territorio.

