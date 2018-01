Sanzionate 6 persone.

Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Muravera e Sanluri hanno individuato 6 soggetti che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nei settori sanitario e scolastico. Nelle circostanze attenzionate, l’azione dei finanzieri è stata orientata sul controllo delle provvidenze pubbliche di “sostegno”: è stata quindi verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al corpo.

L’esito di tale verifiche ha fatto emergere che i richiedenti l’agevolazione avevano falsamente attestato una situazione reddituale inferiore al reale, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici. Nello specifico, a Villacidro i finanzieri hanno constatato che le autocertificazioni presentate per l’ottenimento di borse di studio non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale del richiedente: è stato così’ possibile accertare l’indebita percezione di contributi allo studio per 1.119 euro.

Per il soggetto che ha presentato le false dichiarazioni è scattata una sanzione pari, nel massimo, al triplo del beneficio conseguito. a Villasimius, Muravera, Villaputzu e San Vito, invece, le Fiamme gialle di Muravera hanno constatato, in cinque interventi, che coloro i quali avevano presentato documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, in realtà versavano in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico: l’importo indebitamente percepito ammonta a complessivi 1.885 euro. I soggetti controllati sono stati destinatari di una sanzione compresa tra i 5.164 a 25.822 euro.