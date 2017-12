I fatti più importanti del 2017 in Gallura

I principali fatti mese per mese.

Come sempre con la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo è tempo di bilanci. Ecco la nostra selezione di quello che è accaduto a Olbia e in Gallura nel corso del 2017.

Gennaio.

L’anno si apre con la notizia della chiusura della Rsa Sole di Gallura di Olbia. Da qui la necessità di un nuovo bando per la gestione da parte dell’Inail, proprietaria della struttura, e con la probabile riapertura nel 2018.

La notizia più assurda dell’anno si è verificata sempre a gennaio con l’arrivo in Gallura del porno tour, organizzato dall’attrice Paola Saulino, per festeggiare la vittoria del No al Referendum costituzionale.

Febbraio.

Il 2017 si apre anche con il segno più per il turismo. I porti della Gallura festeggiano all’incremento di passeggeri e merci. Una crescita che proseguirà per tutto l’anno.

Febbraio vuol dire anche Carnevale. Da Tempio a Olbia, per molti comuni quello che si è concluso è stato l’anno dei record.

Marzo.

La Ztl a Olbia diventa realtà, tra favorevoli e contrari.

Aprile.

Vincita milionaria a Olbia. Non sarà l’unica dell’anno per la Sardegna, nel 2017 baciata dalla Dea bendata.

E sempre ad aprile fa il primo passo avanti dell’anno il cantiere della Sassari-Olbia.

Maggio.

Ponte di Isticadeddu di Olbia, storia senza fine: montano le proteste.

Olbia torna ad ospitare il Giro d’Italia e per molti paesi della Gallura è l’occasione per mettersi in mostra.

Giugno.

È il mese delle elezioni comunali in diversi paesi della Gallura.

L’omicidio della ragazza di San Teodoro ha tenuto per diversi mesi con il fiato sospeso i residenti, fino alla confessione del fidanzato.

È stato anche il mese dei riconoscimenti per le spiagge della Sardegna. Tra queste sono spiccate anche quelle della Gallura.

Luglio.

Il mese degli incendi. Il bilancio sarà pesante, specie per Budoni e San Teodoro.

I festeggiamenti per la laurea di un amico scatenano il panico in aeroporto: il bilancio è di 50 contusi.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la classifica delle associazioni che hanno ricevuto più donazioni dal 5×1000.

Agosto.

Vandali in pieno centro ad Arzachena: il video lascia senza parole.

Incredibile ritrovamento della Guardia di finanza nell’agro di Olbia.

Settembre.

Si chiude la vicenda dell’edicola Ambrosino a Olbia.

Ottobre.

La triste storia delle lunghe code fuori dai Centri per l’impiego.

Selezionati dalle Guide i migliori ristoranti: Gallura tra conferme e sorprese.

L’MD80 va in pensione: l’ultimo viaggio dello storico aereo Meridiana.

Novembre.

Gli olbiesi alla Maratona di New York: il racconto della loro impresa.

Prosegue la polemica sul futuro di Meridiana.

Dicembre.

L’inchiesta sulla piaga del gioco e l’allarmante dato sulla Gallura.

Storico accordo per La Maddalena: pronti 50 milioni per il rilancio dell’isola.

I partiti scaldano i motori in vista delle elezioni politiche del 4 marzo ed ecco il primo sondaggio.