I provini saranno sabato a partire dalle 8,30 in zona aeroporto.

Le riprese inizieranno a metà maggio. Nessun slittamento sui tempi della produzione. Lo si capisce anche dall’incessante via vai dalle parti di Venafiorita, dove si lavora per allestire il set della serie tv americana Comma 22, che sarà in parte ambientata a Olbia.

Ma George Clooney e il suo staff non sono ancora soddisfatti delle comparse selezionate. E per questo hanno in programma una nuova sessione di provini per sabato dalle 8,30 alle 18,30, sempre nella sede della Reef Studios in via degli Inventori, a Olbia.

Se la produzione non dovesse trovare ciò che cerca, potrebbe decidere di organizzare un ulteriore casting anche nella giornata di domenica. Si cercano uomini dai 18 ai 65 anni di corporatura esile, giovani tra i 18 e 25 anni, donne dai 40 ai 65 anni solo capelli naturali. E ancora: bambini e ragazzi tra i 12 e i 16 anni, bambini e bambine dai 6 ai 10 anni di carnagione e capelli chiari. Membri di bande musicali dai 18 ai 40 anni.

Per partecipare al casting è necessario presentarsi negli orari indicati muniti di fotocopia fronte-retro della carta d’identità, tessera sanitaria in corso di validità, codice IBAN personale o cointestato ed eventuale copia di curriculum vitae.

(Visited 340 times, 340 visits today)