Il casting per la serie tv Comma 22 girata a Venafiorita.

Concluso il casting per la serie tv Comma 22, diretta da George Clooney, ora si lavora sul set dell’ex aeroporto di Venafiorita per gli ultimi aggiustamenti prima dell’inizio delle riprese, previsto per fine mese. Nella doppia tornata di selezione, sono state individuate circa 300 persone per il ruolo di comparse.

Nei prossimi giorni per loro inizierà la prova costume. Sono diversi i soggetti che vanno coperti durante le scene del film: militari, infermieri, meccanici e personale dell’aeroporto. A questi si aggiunge il lavoro delle maestranze, di cui è in corso la selezione pescando dall’albo specifico e dalle imprese locali.

Anche qui sono diverse le figure ricercate: operai, artisti a vario titolo, scenografi, cuochi e truccatori. Secondo un calcolo approssimativo, il film di Clooney a Olbia potrebbe dare lavoro per due mesi a circa un migliaio di persone.

