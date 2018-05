Il film sarà trasmesso su Sky Atlantic il prossimo anno.

Sarà il network televisivo Sky a trasmettere in Italia il film di George Clooney, che inizierà a girare nei prossimi giorni a Olbia. Non solo. Sky sarà tra i co-produttori della serie girata dall’attore americano, insieme alla Paramount Television. Il film, noto con il nome di Comma 22, è atteso come un evento dal piccolo schermo.

Sarà strutturato in sei parti e prende ispirazione dal romanzo scritto da Joseph Heller del 1961, con il medesimo titolo. Una parte delle scene sarà girata anche in provincia di Roma. Sky si occuperà poi della diffusione del film in Italia, sul canale Sky Atlantic nel 2019.

