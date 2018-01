L’allerta dalle 22 di oggi e per le successive 24 ore.

La Protezione Civile, comunica, tramite una nota stampa l’arrivo di una forte burrasca che colpirà la Sardegna dalle 22 di oggi e per le successive 24 ore. Attese forti mareggiate e venti fortissimi su tutta la Sardegna. Nella nota stampa si legge quanto segue: “Sulla Sardegna si prevedono venti forti da ovest sulle coste settentrionali della Sardegna in successiva rotazione da nord-ovest e in progressiva estensione a quelle occidentali dalla mattina di domani”.

E ancora: “Le raffiche potranno aggiungere intensità di burrasca da ovest nord-ovest sulle bocche di bonifacio, sulla fascia costiera della sardegna nord-orientale e sull’arcipelago della Maddalena. I mari antistanti, si prevedono agitati con possibili mareggiate lungo le cose esposte”.