La Sardegna è presente nella top ten con due strutture.

Ci sono due villaggi vacanze sardi, tra i 10 migliori in Italia per le vacanze benessere. Questo è quanto emerge dalla top ten dei migliori campeggi e villaggi italiani per il benessere, stilata dal portale specializzato KoobCamp.

Le due strutture isolane sono il centro vacanze Isuledda di Arzachena e il camping Telis di Arbatax. La Sardegna nella classifica per regioni si è posizionata seconda dietro al Trentino Alto Adige.

