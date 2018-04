Le riprese della miniserie Catch 22 di Clooney.

George Clooney è tornato nel vecchio aeroporto di Venafiorita di Olbia. La serie di «Comma 22» avvicina, sempre più, George a Olbia. Pare che negli scorsi giorni l’attore e regista americano abbia fatto un nuovo sopralluogo nella zona dell’ex aeroporto olbiese. Lo confermerebbero i nastri da cantiere e delle bandierine nella campagna adiacente al vecchio aeroporto.

George e il suo staff potrebbero aver individuato la zona dove gestire la cittadella del set e fare la maggior parte delle riprese. Il celebre attore americano girerà la serie tv ambientata nella seconda guerra mondiale, tratta dal libro Catch 22 (in italiano Comma 22).

Certo è che la Regione ha dato l’area aeroportuale in concessione a Paramount e Anonymous. La maggior parte delle scene verranno girate all’ex aeroporto di Venafiorita. Ma alcune scene verranno girate in una spiaggia a sud di Olbia. Le riprese pare inizino a metà maggio per terminare tra luglio e agosto. Il set sarà formato da circa 250 persone.

