La sentenza storica sul cambio sesso.

Il giudice del tribunale di Tempio ha autorizzato, questa mattina, il ragazzo di Porto Cervo a cambiare sesso. Potrà cambiare sesso e anche cambiare nome, tutto in una volta, in un colpo solo. Potrà diventare finalmente donna il diciassettenne sardo sostenuto, da subito, dai genitori.

LEGGI ANCHE LA STORIA DEL GIOVANE ADOLESCENTE

E’ il terzo caso in Italia di un minore che si rivolge alla magistratura per il cambio di genere. A rappresentare il ragazzo di Porto Cervo è stata l’avvocata bolognese Cathy La Torre, da sempre impegnata nelle cause per i diritti dei trans e nelle battaglie di genere.

E’ una svolta epocale. Per il tribunale di Tempio è una sentenza storica quella di oggi.

(Visited 77 times, 77 visits today)