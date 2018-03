Il locale dedicato alla guacamole si chiamerà GuacAmore beach.

Sarà per quel sapore dolciastro, ma non nauseante. Sarà per quel fascino vagamente esotico, ma non troppo da apparire stavagante. Fatto sta che il consumo di avocado, in questi anni, è cresciuto un po’ ovunque nel mondo. E anche la Sardegna non è stata da meno. Così, un giovane imprenditore di Roma, Francesco Santilli, con trascorsi professionali a Milano e Londra, ha deciso di provare la scommessa. E di aprire, per la prossima estate, a Porto Rotondo un locale tutto a tema del frutto verde che piaceva addirittura agli Aztechi.

Si chiamerà GuacAmore beach e, se saranno rispettate le previsioni della tabella di marcia, potrà servire i primi clienti già il prossimo 2 giugno. Dove? A Porto Rotondo, in un locale che sarà allestito a metà strada tra la piazzetta San Marco e la passeggiata. Già, perchè se l’avocado è una moda, cosa c’è di meglio che testate il modello di un bar a tema in uno dei posti più alla moda dell’estate?

In realtà, Santilli non è nuovo di questo settore. A Roma è socio di un locale simile, che si chiama Avocado bar, che è il primo locale italiano dedicato al guacamole. Ma per l’estate il format sarà leggermento rivisitato, con alcuni inserimenti nel menù per un pubblico più internazionale. Quindi, accanto a panini, tartine e nachos, anche tanti assaggi della cucina messicana. Vista però Porto Rotondo.

(Visited 17 times, 17 visits today)