Alla guida senza patente e con 24 dosi di cocaina: arrestato

Questa mattina il processo per direttissima.

Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti, i Baschi verdi del gruppo di Cagliari, nella serata di ieri, hanno arrestato R.C., ventottenne cagliaritano.

I finanzieri, nel corso di controlli effettuati nel quartiere S.Elia, hanno fermato il ragazzo alla guida di uno scooter ed hanno rinvenuto e sequestrato 5,3 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, il telefono cellulare e 230 euro in banconote di piccolo taglio. il soggetto, già gravato da specifici precedenti in materia, e’ stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima che avverrà questa mattina.

All’esito del controllo, le Fiamme gialle hanno anche contestato al ragazzo la guida senza patente (già sottoposta a provvedimento di revoca) e la mancata copertura assicurativa del mezzo, oltre che la mancanza della carta di circolazione e della revisione. Dall’inizio dell’anno sono già tre i soggetti arrestati dalle fiamme gialle per spaccio di sostanze stupefacenti e 117 gli assuntori segnalati all’autorità prefettizia.

