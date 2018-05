Impresa edile evade oltre 400mila euro al fisco: scoperta dalla finanza

I controlli delle Fiamme gialle.

Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di finanza della tenenza di Siniscola hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta operante nel settore dell’edilizia che ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’iva dal 2015.

Nei confronti dell’impresa di costruzioni sono state avviate approfondite attività ispettive rese oltremodo articolate dall’assenza di un’attendibile documentazione contabile. Le operazioni di verifica, condotte con l’ausilio di moderni ed innovativi sistemi di indagine ha portato al recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per oltre 400.000 di euro e violazioni all’iva per circa 25.000 euro.

L’operazione che si inquadra nel più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal comando provinciale barbaricino a contrasto del fenomeno del sommerso d’azienda, conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme gialle a tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti e condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale.

(Visited 333 times, 333 visits today)