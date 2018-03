Inchiesta sul Casinò di Saint Vincent, immobili sequestrati anche in Gallura

Nei guai 21 consiglieri regionali della Valle d’Aosta.

L’inchiesta della guardia di finanza che ha portato a un maxi sequestro di immobili e conti correnti legati a 21 consiglieri regionali della Valle d’Aosta coinvolge anche la Gallura. Tra i sequestri, infatti, ci sarebbero alcuni immobili di Porto San Paolo.

I provvedimenti di sequestro sono collegati all’inchiesta sul finanziamento pubblico al Casinò di Saint Vincent: gli investigatori ipotizzano un danno erariale di oltre 140 milioni di euro. Immobili e terreni sono stati sequestrati in Valle d’Aosta, a Savona, Alessandria e in Sardegna, per un valore catastale dei terreni di 6,6 milioni di euro, corrispondente a un valore di mercato di circa 20 milioni.

