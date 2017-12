L’incidente poco prima delle 13.

Due morti, una persona gravemente ferita e un’altra in ospedale, ma non in pericolo di vita. È questo il bilancio di un tragico incidente avvenuto, questa mattina, poco prima delle 13, sulla statale 129, in prossimità del bivio di Orotelli, in provincia di Nuoro.

Le quattro persone si trovavano nella stessa auto e, secondo quanto si apprende, il veicolo avrebbe improvvisamente sbandato finendo contro il guardrail. Due occupanti dell’autovettura sono morti sul colpo, mentre un’altra è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale.