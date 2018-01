Si insedia il Comitato Etico, che tutela la salute dei cittadini

La prima riunione.

Si è insediato negli scorsi giorni il Comitato Etico dell’Ats Sardegna: un organismo indipendente che tutela e garantisce i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche.

Durante la prima riunione, svoltasi negli scorsi giorni alla presenza del direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, e del direttore sanitario, Francesco Enrichens, è stato eletto in qualità di presidente del Comitato, Maria Serena Zedda, responsabile del Distretto di Alghero.

Il comitato etico dell’Ats, istituito con delibera n. 1.116 del 09/11/2017, è un organismo indipendente di clinici ed esperti, composto da 24 membri (inclusa la segreteria tecnico scientifica) provenienti dal mondo sanitario e scientifico, rappresentativi di competenze multidisciplinari che, di volta in volta, dovranno affrontare differenti temi a tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone coinvolte nelle sperimentazioni.

L’obiettivo del Comitato Etico dell’Ats è quello di miglioramento la pratica clinica e le strategie assistenziali nell’interesse del singolo e della società. Così come indicato nelle Carte dei Diritti dell’Uomo, nei codici della deontologia medica nazionale e internazionale e in particolare nella Dichiarazione di Helsinki e nella Convenzione di Oviedo, si ispira al rispetto della vita umana.

Il suo parere è vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione sull’uomo, ha funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana e può inoltre proporre iniziative di informazione, formazione e aggiornamento di operatori sanitari relativamente a temi in materia bioetica e promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche in materia bioetica presso i cittadini.