L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.

Una lite di gelosia finisce a coltellate tra due fidanzati, con lui soccorso dall’ambulanza del 118 e lei arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Non è iniziato nel migliore dei modi l’anno per una coppia di Ozieri, Giovanna Sanna, di 30 anni, che si trova ora nel carcere di Bancali, e Marcello Cuguttu, 33 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, questa mattina, all’alba, la donna avrebbe colpito con tre coltellate il compagno, al termine di una lite per motivi di gelosia.

L’uomo è stato ferito ad un braccio, alla spalla e al torace. A quel punto, ferito e sanguinante, sarebbe riuscito a scappare da casa e a chiedere aiuto ai carabinieri. La donna avrebbe raccontato, invece, ai militari, arrivati nella loro casa, che sarebbe stato il compagno ad aver tentato di aggredirla, di essere riuscita a disarmarlo e di averlo colpito, quindi, per difendersi. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale di Ozieri, ma le sue condizioni non sono gravi.