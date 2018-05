Maistru Torra, lavoro e formazione all’estero per 149 sardi

Domani l’incontro di presentazione al museo archeologico di Olbia.

Si terrà domani alle 17, presso la sala del museo archeologico di Olbia, un incontro pubblico nel quale verrà presentato il programma finanziato dalla Regione Sardegna, Maistru torra.

Il programma promuove la realizzazione di work experiences in Italia o in Europa. Si tratta di esperienze formative professionalizzanti, presso imprese, centri di ricerca ed enti pubblici o privati nei settori dell’agroalimentare, del turismo sostenibile, ambientale e culturale, delle energie rinnovabili e in quello delle biotecnologie e farmaceutico.

L’obiettivo del programma è favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati, inoccupati o in mobilità. Migliorare le professionalità attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la condivisione di know-how e la nascita di reti collaborative utili ad incrementare la produttività e la competitività delle imprese sarde.

Maistru torra si muoverà su due linee differenti. La linea 1 sarà dedicata a soggetti inoccupati o disoccupati e in mobilità, in possesso di qualifica professionale, diploma di maturità o di laurea, residenti in Sardegna. Questa linea coinvolgerà 73 partecipanti le cui esperienze di lavoro dureranno 2 mesi.

La linea 2, invece, si rivolge ad imprenditori, manager, quadri, dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinati, apprendisti, cassaintegrati, lavoratori autonomi e liberi professionisti con sede legale e operativa in Sardegna. In questo caso i partecipanti saranno 76 e le loro esperienze dureranno 10 giorni, per gli imprenditori e i professionisti, e un mese per i lavoratori dipendenti.

