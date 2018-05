L’avviso della Protezione civile sul rischio maltempo.

Il peggio sembra passato. Quel colore rosso sulla mappa che aveva fatto preoccupare tutti in Gallura e aveva evocato gli spettri delle alluvioni si è spento man mano. E il codice di allerta è stato degradato dalla Protezione civile in un meno minaccioso giallo.

La situazione può tornare così alla normalità. A dirla tutta, la pioggia non aveva fatto molta paura stanotte e il risveglio all’alba era stato meno terribile di quello che ci era stato fatto immaginare. La macchina dei soccorsi era attiva, ma per fortuna, è proprio il caso di dirlo, non ce n’è stato bisogno.

Restano parziali disagi alla viabilità, per lo più legati alle strade provinciali, sporcate dal fanco e dai detriti. Le previsioni meteo per le prossime ore parlano di nuove precipitazioni. Il maltempo perdurerà fino a domenica prossima. Poi, dovrebbe tornare la primavera.

