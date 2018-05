Le previsioni meteo per la giornata.

Nuvole, vento e freddo a Olbia e in tutta la Gallura. Ma per il momento pare scongiurata la pioggia. Stamattina le previsioni davano tempo incerto per tutta la giornata e non avevano escluso un po’ di gocce. Una situazione che aveva creato anche un po’ di apprensione nel Comitato organizzatore di San Simplicio, per la consueta cerimonia.

Dove, invece, il cielo non risparmia tregua è il Nuorse e in particolare sulle montagne del Gennargentu. Fonni e Desulo hanno visto cadere alcuni fiocchi di neve e le temperature sono ora intorno ai 5 gradi. Le amministrazioni comunali sono state costrette ad accendere i termosifoni nelle scuole e negli uffici pubblici. Guardando in alto verso il Bruncuspina si poteva vedere la cima imbiancata.

