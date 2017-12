Disagi soprattutto nel cagliaritano.

Il maltempo continua ad imperversare in Gallura, insieme ad un forte vento, che ha complicato la navigazione in mare aperto. Sebbene non si siano registrati i disagi accaduti nel cagliaritano, da ieri sera il vento soffia con una media di 50 km/h con punte oltre i 70km/h. Una nave della Tirrenia diretta a Porto Torres è stata costretta a deviare la rotta all’Isola Bianca. In città sono cadute alcune insegne dei negozi e stamattina si è assistito al volo dei mastelli, svuotati dagli operatori. Nel pomeriggio dovrebbe tornare la pioggia fino a sera.

Ma le situazioni più allarmanti si sono registrate verso Cagliari. Nel capoluogo sardo rami sono caduti sulle auto in sosta in viale Trieste, danneggiandole. Mentre il Comune ha deciso per la chiusura dei parchi e dei giardini in via precauzionale. Le violente raffiche hanno fatto ribaltare un piccolo aereo, che si trovava parcheggiato in pista all’Aeroclub di Elmas. La neve è caduta sul Bruncu Spina, vicino a Fonni, rendendo difficoltosa la circolazione. I mezzi dell’Anas sono entrati subito in azione per pulire le strade.