Maltempo, tutte le strade chiuse. Massima allerta

Anas al lavoro per ripristinare la viabilità.

Sono chiusi per le forti piogge alcuni tratti delle strade statali 128 bis ‘centrale sarda’, della 125 ‘Orientale Sarda’, della 131 DCN e della 389 ‘di Buddusò e del Correboi’, nelle province di Sassari e Nuoro e permane la chiusura della strada statale 200 ‘dell’Anglona’ a causa di una frana.

Anas comunica che, a causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando la Sardegna, sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Sassari e Nuoro.

Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.

Chiusa la strada statale 131 DCN ‘Diramazione Centrale Nuorese’, per l’esondazione del fiume Tirso, con deviazioni al Km 13,000 in direzione Nuoro, e al Km 26,000 in direzione Abbasanta

La strada statale 128 bis ‘Centrale Sarda’ è chiusa nei pressi di Ozieri al km 30,000 a causa di allagamento. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale.

Sempre a causa di allagamenti, sulla strada statale 125 ‘Orientale Sarda’, nel territorio comunale di Budoni, il traffico è deviato sulla viabilità comunale.

Dal km 32,500 al km 33,500 è chiusa la strada statale 389 ‘di Buddusò e del Correboi’ a causa dell’esondazione del Rio Mannu con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale.

Permane inoltre la chiusura della strada statale 200 “dell’Anglona” a causa di una frana al km 29,000, in località Castelsardo. Le deviazioni sono indicate in loco.

