Tempi certi sull’apertura della struttura sanitaria.

Sono state due le delibere della Giunta Pigliaru sul Mater Olbia. Una per riaffermare la volontà politica di derogare al tetto di spesa previsto dallo Sblocca Italia e una sulla rimodulazione dei posti letto, in base alla riorganizzazione della rete ospedaliera della Sardegna – l’approdo in commissione Sanità. Ma finalmente si ha una data quasi certa. Saranno tre i mesi necessari per ottenere l’accreditamento, per l’avvio del Mater Olbia è previsto entro la fine del 2018, massimo i primi mesi del 2019.

Lo ha confermato Rocco Bellantone, preside della facoltà di Medicina della Fondazione Gemelli, che con Regione e Qatar Foundation finanzia il nuovo ospedale del nord Sardegna, davanti ai capigruppo e ai membri del parlamentino.

“I primi ambulatori operativi saranno specialistici – ha spiegato Bellantone – il primo nucleo sarà incentrato su diabete, neurologia, malattie dell’obesità, gastroenterologia e senologia, oltre a una diagnostica per la chirurgia tradizionale, ecografie e tac, e un’endoscopia avanzata”.

“Questo è un ospedale che deve garantire un’asticella elevata e servirà ad intercettare la mobilità passiva dei sardi: ricordo i 16mila ricoveri nel 2016 avvenuti in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio e costati 65 milioni di euro”, ha detto l’assessore Luigi Arru.

(Visited 564 times, 23 visits today)