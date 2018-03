Diagnosticata una forma di meningite di tipo B.

Sono altri due i casi sospetti di meningite in Sardegna. Dopo il 19enne di Gesico, attualmente in cura al Policlinico di Monserrato, a cui è stata diagnosticata una forma di meningite di tipo B, lo stesso ceppo aveva colpito anche un giovane di 21 anni, che si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, in grave condizioni.

LEGGI ANCHE LA MENINGITE TORNA A COLPIRE IN GALLURA

I due nuovi casi sospetti sono quelli di una donna di 40 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione del Brotzu, e di un 18 enne, anche lui ricoverato a Cagliari. Le analisi dovranno ora confermare che si tratti effettivamente di meningite. Intanto, l’Asl ha già avviato tutte le procedure richieste dal protocollo. Nell’ultimo anno si sono già registrati in provincia di Cagliari due decessi e 6 casi di meningite. I medici smentiscono che ci possa essere, però, un’epidemia.

(Visited 2 times, 2 visits today)