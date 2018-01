Meningite a Olbia, migliora il 55enne ricoverato a Nuoro

Tutti i ricoverati rispondono positivamente alle terapie.

Migliorano le condizioni di salute di tutti i ricoverati per meningite. Dopo l’ondata della scorsa settimana, che ha visto il tragico decesso del 19enne di Tortolì, si registra la prima dimissione dall’Ospedale San Francesco di Nuoro. Il 50enne era stato ricoverato il giorno di Capodanno con diagnosi di meningite batterica da meningococco B.

Ma a migliorare sono anche le condizioni del 55enne di Olbia, affetto da streptococco pneumoniae. I medici prevedono di dimetterlo a breve. L’altra paziente, la 43enne rumena, è anch’essa in netto miglioramento e anche per lei le dimissioni potrebbero essere imminenti. Sciolta anche la prognosi del ragazzo di Senorbì ricoverato a Cagliari, le sue condizioni di salute non desterebbero più preoccupazioni.

Tutti i pazienti stanno rispondendo bene alle terapie e, per ora, non risulterebbero altri contagi di meningite, segno che la procedura di profilassi ha contenuto i rischi.