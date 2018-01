Meridiana, sconto del 20% sui biglietti per chi prenota entro il 22 gennaio

Sui voli dal 1 febbraio al 27 ottobre 2018.

A partire da oggi Meridiana lancia un’operazione promozionale sull’intero network della compagnia: su tutti i

voli nazionali ed internazionali operati dal 1 febbraio al 27 ottobre 2018* sarà applicato uno sconto del 20% prenotando entro la mezzanotte del 22 gennaio prossimo.

Andrea Andorno, Chief Commercial Officer di Meridiana, ha commentato questa iniziativa commerciale: “Abbiamo voluto presentare la nostra promozione puntando in modo diretto e chiaro sull’elemento più vantaggioso per i nostri clienti, ovvero il prezzo che, grazie all’acquisto anticipato e alla promozione del 20% di sconto è un’occasione imperdibile per volare in vacanza e non solo. Ad esempio, dal prossimo giugno, sarà possibile raggiungere da Milano le nuove destinazioni New York e Miami acquistando un biglietto di andata e ritorno rispettivamente a partire da 305 e 313 euro”.

La promozione “Per risparmiare non serve partire ora. Basta prenotare subito” di Meridiana è un’occasione unica per pianificare tutti i propri spostamenti: dai viaggi di lavoro, ai soggiorni balneari, ai tour nelle grandi metropoli internazionali alle vacanze della famiglia. La promozione è valida per tutte le mete servite da Meridiana, con un risparmio immediato del 20% sulla tariffa scelta (escluse tasse aeroportuali e supplementi).

Il network di Meridiana raggiunge 10 tra le più importanti destinazioni nel Mediterraneo e dintorni: la Sardegna (Olbia) il sud della penisola (Napoli, Lamezia Terme, Catania e Palermo), le Canarie (Tenerife e Fuerteventura), Capo Verde e l’Egitto (Sharm El-Sheikh e Il Cairo).

Per quanto riguarda le destinazioni più lontane, tutte comprese nella promozione, Meridiana vola a: Mosca, Dakar, Accra, Lagos L’Avana, La Romana, Fortaleza e Recife, Mauritius, Mombasa, Zanzibar, New-York e Miami, servite queste ultime due dai nuovi collegamenti diretti da Malpensa a partire dal prossimo giugno e raggiungibili anche da Catania, Palermo, Napoli e Roma via Malpensa.

Accedere alla promozione del 20% di sconto Meridiana è semplice, basta prenotare entro la mezzanotte di lunedì 22 gennaio 2018 direttamente sul sito o con App Meridiana, tramite il Call Center della Compagnia o recandosi presso un’agenzia di viaggio partner WTS.

*La promozione si applica alle linee Olbia – Roma e Olbia – Linate, operate in regime di continuità territoriale, esclusivamente per i voli nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2018 e sulle sole tariffe ALLFLEX. Non si applica invece alle tariffe Carnet e sui voli in code-share con altri vettori e non operati da Meridiana.