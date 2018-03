La primavera è allo porte della Gallura.

La serata di oggi proseguirà con un cielo nuvoloso e delle precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale. I venti saranno deboli o moderati da Nord-Est con rinforzi lungo le coste sud-orientali. I mari saranno molto mossi o agitati.

La giornata di domani 26 marzo sarà caratterizzata dal cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio con cumulati deboli sulla Sardegna occidentale nella seconda parte della giornata.

Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime stazionarie o in lieve aumento. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1800 m. I venti saranno deboli o moderati da Nord-Ovest. I mari invece molto mossi.

Mentre martedì 27 marzo si sentirà aria di primavera. I cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Le temperature in lieve aumento. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. I mari saranno mossi.

