Le previsioni del meteo in Gallura per il ponte del primo maggio

Il meteo per il ponte del primo maggio sarà caratterizzato da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Gallura per tutto il weekend. Previsto un peggioramento tra lunedì e martedì con l’arrivo di piogge.

La giornata di sabato 28 aprile il cielo sarà nuvoloso con temperature tra i 14e i 25 gradi. Possibili piogge in serata anche se di modesta entità.

Nella giornata di domenica 29 aprile il tempo migliorerà rispetto al giorno con le nuvole che lasceranno spazio al sole. Rischio piogge assente e venti moderati per tutta la giornata.

Per lunedì 30 aprile invece è previsto un peggioramento con cielo molto nuvoloso soprattutto in serata. Ulteriore peggioramento si avrà nella giornata di martedì 1 maggio con un abbassamento delle temperature, che saranno comprese tra i 12 e i 13 gradi e piogge abbondanti previste per tutta la giornata.