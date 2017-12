Le previsioni del meteo in Gallura per il weekend di Capodanno

Il meteo per l’ultimo weekend dell’anno.

Il weekend di Capodanno sarà caratterizzato dalla presenza di cielo nuvoloso e da forte vento su tutta la Gallura. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 15 gradi.

Per la giornata di sabato 30 dicembre il cielo sarà nuvoloso con possibili piogge previste soprattutto per la mattinata. Previsto un forte vento per tutto il giorno.

Nella giornata di domenica 31 dicembre il cielo sarà ancora nuvoloso ma con qualche miglioramento rispetto alla giornata precedente. Il vento diminuirà d’intensità dal primo pomeriggio.