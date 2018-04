Le previsioni del meteo per il weekend in Gallura

Le previsioni per il fine settimana.

Il meteo del weekend sarà caratterizzato da un bel tempo su tutta la Gallura con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 19 gradi.

La giornata di sabato 7 aprile si sentirà aria di primavera. I cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Nella giornata di domenica 8 aprile il tempo sara simile al giorno precedente con cielo sereno o poco nuvoloso. E’ previsto un aumento del vento nelle primo pomeriggio con un’attenuazione in serata.

