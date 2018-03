I negozi aperti durante il ponte di Pasqua a Olbia.

Lavorare a Pasqua e Pasquetta, sì o no? Puntuale a ogni festività si riapre la polemica sul contrasto fra tempo del riposo e della famiglia e tempo del commercio che proprio in certi periodi fa segnare i numeri più consistenti. Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle feste di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo alcuni dei principali esercizi commerciali resteranno aperti.

Infatti, solo alcuni, per ora salvo nuova decisione, apriranno il giorno di Pasquetta: il Superpan di via Genova dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il Romagnolo di viale Aldo Moro, stesso orario e MD di via Vittorio Veneto.

Mentre i due centri commerciali Auchan e Centro commerciale Terranova seguiranno il classico orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00. La Conad di via Galvani dalle ore 8.30 alle ore 20.00. Per quanto riguarda la situazione degli ipermercati di Olbia, a Pasqua nessuno rimarrà aperto in zona.