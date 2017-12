Elezioni, asse Nizzi-Fasolino in vista delle Politiche

Nizzi: “mi sto spendendo affinché il candidato del collegio uninominale sia Giuseppe Fasolino”.

Nella conferenza stampa di fine anno Settimo Nizzi mostra il volto di un centro-destra pacificato e unito, con un obiettivo ben preciso: puntare su un candidato forte che rappresenti tutta la Gallura. Ed il candidato non sarà lui, ma l’attuale consigliere regionale Giuseppe Fasolino. Sciolte nel pomeriggio dal Capo dello Stato le Camere, la politica si prepara per una campagna elettorale che si preannuncia intensa.

Queste le parole di Settimo Nizzi. “Non mi candido alle politiche. Facendo parte del vertice di Forza Italia, bisogna pensare prima di tutto al bene del partito e del territorio. In questo momento, Forza Italia vive un periodo di pace reale e non nascosta. Non ci sono assi privilegiati: lavoriamo tutti per il nostro partito. Come già detto più volte, mi sto spendendo affinché il candidato del collegio uninominale sia Giuseppe Fasolino. Per i plurinominali il primo è Ugo Cappellacci“.