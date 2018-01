Il controllo della Guardia di finanza.

Nell’ambito dell’ azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo nei confronti di un socio di un’impresa operante a Carbonia nel settore della riparazione meccanica.

L’azione dei finanzieri nasce da precedenti attivita’ di verifica condotte nei confronti della societa’ di cui il soggetto controllato era socio, conclusasi con il riscontro di alcune violazioni di carattere tributario.

Alla luce della composizione a ristretta base azionaria della societa’ in questione, gli utili non dichiarati dalla impresa sono stati considerati occultamente distribuiti tra i soci. per il soggetto controllato e’ stata quindi constatata la mancata dichiarazione al fisco di 66.600 euro, ricavi derivanti dalla partecipazione all’impresa.