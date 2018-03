I dati sulla sicurezza nei controlli della polizia.

Una Gallura più sicura, nella quale si verificano meno furti e rapine. Ma anche meno fatti di sangue, come attentati o omicidi. Una Gallura che, anno dopo anno, capisce il valore della sicurezza stradale, da leggere come eccesso di velocità e cinture di sicurezza in auto.

Merito, va detto qui, degli aumentati controlli delle forze dell’ordine e dell’attività di prevenzione. I dati dello scorso anno fotografano l’impegno di tutte le forze di polizia sul territorio. Un impegno nel quale l’attività sanzionatoria, la multa per intenderci, è solo la minima parte di un lavoro minuzioso e costante.

Così come la diminuzione dei reati registrati non è certo conseguenza del caso. I numeri sono questi: il numero totale dei reati nella provincia di Sassari è stato di 14.833, con una diminuzione dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Andando nello specifico, sono stati registrati 6.025 furti, (-12,7%) e 86 rapine (- 4,4%) rispetto all’anno 2016.

In particolare, nel territorio di Olbia, il totale dei reati è diminuito del 2,5% (3.282 nel 2017) in particolare i furti sono calati del 9,5% (1201 nel 2017). Questi sono dati riferibili all’attività di tutte le forze di polizia. Per quanto riguarda la polizia di Stato, nella provincia di Sassari sono state fatte 1.407 denunce in stato di libertà e 190 arresti. A Olbia, le denunce in stato di libertà sono state 220 e gli arresti 60. Intensificata l’attività di controllo del territorio.

Sono stati effettuati 10.391 controlli nel corso del 2017 con un incremento del 28% rispetto all’anno precedente ed in particolare sono stati controllati a livello provinciale 87.783 veicoli, 17.700 persone e 13.237 documenti. Anche a Olbia sono aumentate del 28,1% le attività sul territorio, arrivando a 1.592 controlli. I veicoli fermati sono stati 1.097, per 3.028 persone e 2.299 documenti.

