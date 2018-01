Nuova protesta per monte Pino, i cittadini tornano in strada

Per l’inizio dei lavori in settimana dovrebbe arrivare il parere dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Non c’è pace per la strada di monte Pino. Il Comitato provinciale Monte Pinu ha infatti annunciato una nuova manifestazione per sollecitare i lavori sulla strada provinciale Olbia-Tempio, spaccata in due dal 18 novembre 2013 da una gigantesca voragine. La manifestazione è in programma per domani, martedì, dalle 12 alle 16, sulla statale 127, all’altezza del bivio per Sant’Antonio e Tempio. Il Comitato ha annunciato che l’obiettivo sarà quello di rallentare il traffico per richiamare l’attenzione sul problema.

Eppure le buone notizie per l’esecuzione dei lavori lungo la strada sono arrivate proprio nelle ultime ore. E’ di ieri infatti la conferma che per l’inizio dell’intervento in settimana dovrebbe arrivare l’ultimo tassello burocratico mancante, ovvero il parere dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.