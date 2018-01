Offerta speciale con Sardinia Ferries, si viaggia con il 30% di sconto

Aumentato lo sconto per i residenti e nativi in Sardegna.

Lo sconto è dedicato a tutti i sardi: agli abitanti dell’Isola, che partono dalla Sardegna e ai nativi ma residenti in Continente. “Questi sconti per i sardi rientrano nella logica di continuità territoriale con cui la Sardinia Ferries serve l’isola.

Sardinia Ferries, infatti, è da sempre attenta alle esigenze, oltre che del turismo, anche della popolazione dell’isola, in ogni stagione dell’anno” ha affermato Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries. I residenti e i nativi in Sardegna possono accedere al 30% di sconto, anche sulla singola tratta, con origine sia in Continente sia in Sardegna. La tariffa sarà applicata anche al coniuge o convivente e/o ai figli e/o minori a carico dei sardi presenti sul medesimo biglietto.

Gli sconti si applicano sui prezzi, al netto di tasse e diritti, di passeggeri, cabine e veicoli (auto, moto e camper) ma non si applicano ai rimorchi. Sono, invece, esclusi dalla promozione i pasti, le assicurazioni e gli altri servizi accessori. La validità dell’offerta è fino al 20 marzo 2018. Queste tariffe sono soggette a specifiche condizioni e sono valide entro il limite dei posti disponibili.