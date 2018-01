Tra i più attivi il primo cittadino Settimo Nizzi.

Si va verso il voto politico del 4 marzo, e anche a Olbia si accende la campagna elettorale. Il sindaco Settimo Nizzi era stato tra i primi a mettere i piedi dentro la sfida per le politiche del 4 marzo. Lo aveva fatto indicando Giuseppe Fasolino come possibile candidato per il collegio uninominale Olbia-Tempio alla Camera. Ma dopo il sindaco Nizzi cominciano a scendere in campo anche i suoi assessori. A cominciare da Marco Balata, fresco di approdo tra le fila di Forza Italia. E ci si muove anche negli altri centri della Gallura. Il sindaco di Tempio, Andrea Biancareddu, Udc, potrebbe infatti essere tra i papabili candidati del centrodestra.

Dall’altra parte, nel centrosinistra, sarà con ogni probabilità ancora Graziano Delrio il capolista democratico al proporzionale nel collegio del nord dell’isola, che comprende Sassari, Olbia e Nuoro. Delrio ha casa in Sardegna, a Porto Istana, dove ogni anno trascorre le vacanze. E in mancanza di sardi nella compagine di governo, è sempre stato lui il “rappresentante” dell’isola all’interno del consiglio dei ministri. Tra i dem puntano alla riconferma i deputati Gian Piero Scanu, Francesco Sanna, Romina Mura, Emanuele Cani, Giovanna Sanna, Caterina Pes e i senatori Silvio Lai, Ignazio Angioni e Giuseppe Luigi Cucca. Senza contare le ambizioni di alcuni consiglieri regionali, primo fra tutti il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau. Per Liberi e Uguali, il movimento guidato da Pietro Grasso, i nomi che si fanno sono quelli del consigliere regionale Eugenio Lai e del deputato uscente Michele Piras.

E i 5 Stelle? Al netto delle parlamentarie, che hanno il compito di stabilire i candidati grillini, una cosa al momento è certa: tutti i sondaggi danno in vantaggio i 5 Stelle, accreditati sull’isola di un 34,5%. Infine, capitolo alleanze. Il Partito dei sardi ha mollato il Pd: “Non ci sono le condizioni per un’alleanza”. Con il Pd andranno invece i Civici popolari del ministro Beatrice Lorenzin.