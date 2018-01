Ondata di vento in calo, ma le raffiche soffiano ancora a 55 chilometri orari

Secondo il meteo il vento non darà tregua fino a lunedì.

Rallenta sensibilmente l’ondata di vento che in Gallura ha creato, negli ultimi giorni, non pochi danni. Dalle raffiche di vento a circa 100 chilometri all’ora di ieri si è passati ai circa 55 nella serata di oggi. Il peggio sembra dunque essere passato e domani si prevede un ulteriore calo. Tra sabato e domenica l’intensità si aggirerà intorno ai 30 chilometri all’ora e solo tra lunedì e martedì il vento dovrebbe cessare definitivamente.

Nella serata di ieri sera sono stati tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Olbia in tutta la città. Anche ad Arzachena si sono verificati alcuni danni; all’ingresso della frazione di Cudacciolu un palo della luce è stato abbattuto dal vento e ne ha ostruito l’accesso, mentre a Cannigione sono volati via dall’Hotel Cala di Falco alcuni ombrelloni in legno ed un grosso albero nelle vicinanze della riva è stato completamente sradicato.