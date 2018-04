Paga l’abbattitore ma il venditore sparisce: denunciato un 50enne

I carabinieri della stazione di nuoro hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 50enne della provincia di Frosinone ritenuto responsabile di truffa.

La vittima, un uomo del nuorese che veniva attratto dal prezzo conveniente di un abbattitore di temperatura, solitamente utilizzati nelle cucine professionali, in vendita su un noto sito di annunci on-line. Dopo alcuni contatti telefonici, e dopo aver concordato l’acquisto al prezzo di 600 euro, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento dell’intero importo tramite bonifico su un codice IBAN fornito dall’inserzionista, questa volta non attestato su una carta prepagata ma corrispondente ad un reale conto bancario. Ma ricevuta la somma pattuita, l’astuto venditore inizialmente prendeva tempo per poi sparire nel nulla, omettendo la consegna dell’oggetto.

Attraverso una serie di riscontri e accertamenti i militari dell’Arma riuscivano ad identificare il truffatore che risultava non essere nuovo a questo tipo di attività, che aveva già dato i suoi frutti nelle province di Livorno, Arezzo, Varese e Alessandria.

Si consiglia di diffidare sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati. Quindi è molto importante prestare molta attenzione alle email/telefonate o qualsiasi altra forma di richiesta di dati personali o denaro. Pertanto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, invita i cittadini a sporgerne immediata denuncia.

