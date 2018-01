L’elenco dei candidati del Movimento 5 Stelle.

Sono 25 i galluresi che si sono candidati alle Parlamentarie del Movimento 5Stelle. Si potrà votare online fino alle 21 di stasera, anche se non sono mancate le segnalazioni di malfunzionameti sulla piattaforma Rousseau. Gli aspiranti onorevoli sono per lo più di Arzachena, seguiti da Olbia e La Maddalena. Ma non mancano rappresentanze anche dagli altri comuni, come Budoni e Trinità d’Agultu.

I candidati sono: Luca Azara (Olbia), Francesco Bandiera (Olbia), Marco Contini (Olbia), Gian Diego Ragnedda (Arzachena), Antonello Cucciari (Arzachena), Giovanni Pileri (Arzachena), Severino Zoroddu (Arzachena), Giancarlo Perini (Arzachena), Ignazio Ruzittu (Arzachena), Giacinta Casu (Arzachena), Nicola Fenu (Tempio Pausania), Simona Masala (Tempio Pausania), Roberto Minunno (La Maddalena), Fabio Columbano (La Maddalena), Raffaele Mormile (La Maddalena), Gabriele Careddu (Loiri Porto San Paolo), Giuseppe Usalla (Loiri Porto San Paolo), Marco Cagliesi (Oschiri), Pietro Lucernesi (Palau), Angela Salis (San Teodoro), Antonello Pirodda (Trinità d’Agultu), Pietro Lucernesi (Palau), Marco Giorgis (San Teodoro), Antonio Maccioni (Budoni), Omar Milia (Trinità d’Agultu).

In Sardegna sono 340 i grillini che hanno deciso di autocandidarsi. I posti disponibili sono 12.