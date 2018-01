Pelletteria e giocattoli contraffatti: sequestrati quasi mille articoli

Continuano i controlli della Guardia di finanza sulla sicurezza e contro la contraffazione dei prodotti.

Nel corso di tre distinti interventi nel settore della sicurezza prodotti e a contrasto della contraffazione, le Fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria e quelle della tenenza di Sarroch, hanno sottoposto a sequestro 278 articoli contraffatti (pelletteria, giocattoli) e 666 prodotti non sicuri (giocattoli, piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici e accessori carnevaleschi) destinati alla minuta vendita.

L’azione dei finanzieri è stata orientata ,da un lato, a verificare l’originalita’ dei prodotti commercializzati e, dall’altra, ad accertare la conformità e la veridicità in ordine all’apposizione sui prodotti commercializzati della prevista marcatura “ce” e della presenza di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso), dirette a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri.

Nel primo intervento, condotto presso un esercizio commerciale sito nel centro di Calgliari, l’ispezione ha portato al rinvenimento di articoli di pelletteria (borse e portafogli) riconducibili ai noti marchi Louis vuitton, Burberry, Alviero Martini, Michael Kors, giocattoli riportanti il marchio lego e costumi di carnevale con i loghi Marvel e Dc Comics: i 278 prodotti rinvenuti, seppur dotati di un elevato grado di fattura, sono apparsi contraffatti. Sono stati altresi’ individuati 184 giocattoli e accessori carnevaleschi non rispettanti le normative di sicurezza. i complessivi 462 prodotti rinvenuti sono stati quindi sottoposti a sequestro. per le irregolarità riscontrate, Il titolare del negozio e’ stato denunciato alla locale autorita’ giudiziaria per i reati di contraffazione e frode in commercio.

Negli altri due interventi, effettuati presso due attivita’ commerciali operanti a Villacidro e Guspini, sono stati rinvenuti, rispettivamente, 292 e 190 prodotti (giocattoli, piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici) destinati alla minuta vendita, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché privi delle indicazioni obbligatorie. per le irregolarità riscontrate, i titolari dei negozi sono stati multati con una sanzione pecuniaria da un minimo di 516 euro fino a un massimo di € 25.823euro.