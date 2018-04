Il pagamento sarà effettuato dopo il giorno festivo.

Pensione pagate a maggio un giorno dopo rispetto al solito. Nulla di non già previsto e preannunciato. Generalmente l’assegno di quiescenza viene accreditato il giorno 1 del mese. Ma essendo festivo il primo maggio, il pagamento sarà effettuato il 2.

Una regola che riguarda, ovviamente, anche le Poste, a cui i pensionati potranno rivolgersi per i loro bisogni dalla giornata di mercoledì fino alle ore 19, in via Acquedotto e in via Aldo Moro. Sono circa 4200 le pensioni pagate ogni mese in città.

(Visited 99 times, 99 visits today)