Il volo operato dall’Aeronautica militare.

Un nuovo volo d’urgenza per l’Aeronatica militare. Un 31 anni, in pericolo di vita, è stato imbarcato, questa mattina, sul Falcon 900 del 31esimo Stormo, partito da Olbia per l’ospedale di Milano. A bordo dell’aereo c’era, insieme al paziente, anche il personale sanitario. Un volta atterrato all’aeroporto di Linate il giovane è stato poi trasportato in ospedale per le cure.