Piazza Etna non trova pace: nuovamente devastata dai vandali

Piazza Etna distrutta e in condizioni pietose.

Piazza Etna aveva appena ripreso a vivere. Dopo una prima pulizia a settembre il Comune di Olbia era intervenuto, in maniera decisiva, verso novembre per ristabilire pulizia e ordine. La Piazza era stata pulita e riparata in tutte le sue parte. Ieri però i cittadini che si son trovati difronte a una nuova devastazione e nuovi danneggiamenti. Sono stati sradicati tutti i fiori delle fioriere, lanciati per tutta la piazza. Inoltre è stato staccato l’impianto gocciolatoio dalle fioriere. Siamo di fonte a un nuovo gesto di vandalismo. Non si sa da parte di chi, ma per adesso sappiamo che in piazza Etna è tutto da rifare.