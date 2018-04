I dati sulle prenotazioni delle case vacanza per l’estate.

Secondo l’analisi di CaseVacanza.it (https://www.casevacanza.it), portale leader in Italia nel settore degli affitti turistici, nel mese di marzo 2018 il 30% di chi questa estate soggiornerà in una casa vacanza ha già riservato il proprio immobile. Lo studio delle prenotazioni ha permesso di avere alcune anticipazioni su quelli che saranno i trend dell’estate 2018, primo fra tutti l’indiscusso primato del Salento: guardando alle 10 province più ambite, quella di Lecce, da sola, ha attratto oltre il 20% delle richieste totali.

Ma subito dopo spunta la Sardegna ed in particolare la Gallura. Più del 10% dei vacanzieri previdenti si è rivolto alle province sarde di Olbia-Tempio e Cagliari. A seguire, Livorno e Grosseto che si sono assicurate l’8% delle preferenze. Prendendo in considerazione i volumi totali di prenotazioni nelle regioni italiane, dopo il podio occupato da Puglia, Sardegna e Toscana, si trovano la Sicilia con l’8,6% di richieste, concentrate per lo più nell’area di Trapani, e l’Emilia Romagna con il 6,5%, grazie alla terza posizione di Rimini tra le province più richieste.

Il costo medio della vacanza prenotata con largo anticipo è di 935 euro per un soggiorno che dura mediamente 10 notti. Le spese più elevate si sono registrate in alcune località sarde, come Costa Rei, dove si è arrivati a spendere fino all’80% in più rispetto alla media. Chi ha riservato il suo alloggio per le vacanze estive lo ha fatto per un gruppo composto mediamente da 4 persone.

